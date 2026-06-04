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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

توروب
توروب
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن انتهاء جلسة ييس توروب داخل مقر النادي الأهلي، بعد ساعات طويلة شهدت الانتهاء من إجراءات التسوية الرسمية بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان عن القرارات الجديدة داخل قطاع الكرة.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على فيسبوك: “بعد أكثر من 8 ساعات داخل مقر النادي الأهلي.. توروب يغادر قلعة الجزيرة الآن بعد التوقيع على التسوية الرسمية.. فجر الخميس 4 يونيو.. تمام الساعة 2:35 صباحًا”.

وشهد مقر الأهلي بالجزيرة خلال الساعات الماضية اجتماعات مكثفة لحسم ملف المدير الفني، قبل الوصول إلى اتفاق نهائي وإنهاء العلاقة بشكل رسمي، في ظل التحركات الجارية لإعادة هيكلة الجهاز الفني والإداري استعدادًا للموسم المقبل.

أرقام ييس توروب مع الأهلي

وتولى توروب القيادة الفنية للأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، وقاد الفريق خلال 36 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 18 انتصارًا، مقابل 9 تعادلات و9 هزائم، بنسبة فوز بلغت 50%.

وعلى الصعيد الهجومي، نجح لاعبو الأهلي تحت قيادة المدرب الدنماركي في تسجيل 51 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 32 هدفًا.

وجاء قرار رحيل توروب بعد إخفاق الفريق في التتويج بعدد من البطولات الكبرى، حيث فقد الأهلي لقب الدوري الممتاز، وودع منافسات دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب خروجه من بطولة كأس مصر.

توروب الاهلي المدير الفني مجلس ادارة الاهلي

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