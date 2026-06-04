الحكومة: إقامة مشروع طاقة متجددة وأنشطة صناعية بمطروح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وذلك في ضوء خطط الدولة للتوسع في إقامة المشروعات لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4317.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية.



كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة عدد 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة، وذلك في التخصصات المطلوب مد الخدمة لها، بما يضمن توفير خدمة طبية بصورة منتظمة لمختلف المواطنين.