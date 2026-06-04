خطة النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات للعام 26/27

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى سالم علي موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات للعام المالي 26/27.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام بنحو 23.3 مليار جنيه مقابل 19.69 مليار جنيه مقدر فعلي للعام المالي الجاري.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها المنعقد الآن عرض ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027.

كما تناقش مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2026/2027.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس ، علي مشروع موازنة البرامج ولأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 26/27.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد ، مقابل 4.4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام الجاري.