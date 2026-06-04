بدء اجتماع خطة النواب لمناقشة مشروع موازنة وزارة الاتصالات

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦ .

كما أنه من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثالث اليوم مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية ٢٠٢٧ /٢٠٢٦

وقد شهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، مناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2026 /2027.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت، خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى سالم، على موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/ 2027.

وشهد اجتماع اللجنة استعراض مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية 2026/ 2027.