وزير المالية:نعمل على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل.. ونستهدف ضمان مسار نزولى لدين أجهزة الموازنة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بالاهتمام المتزايد لدى المستثمرين بمتابعة التطور الاقتصادى وفرص الاستثمار فى مصر.

أضاف الوزير ، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين فى ٣ لقاءات نظمتها «جيفريز» و«جى بى مورجان» و«HSBC» على هامش زيارته إلى لندن، أن اقتصادنا ينطلق فى المسار الصحيح، وأننا مستمرون فى تعزيز الإنتاج والتصدير لدفع النمو والتنمية، ونعمل بكل جهد لضمان أن تكون مصر وجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي.

أوضح الوزير، أننا لدينا مقومات تفضيلية تتمثل فى موقع جغرافى استراتيجى وبنية أساسية متطورة، وسوق كبيرة ومتنامية، وشباب قادر على العمل والابتكار.

أشار الوزير، أننا نشهد حالة من تحسن وتنامى الثقة لدى المستثمرين فى السوق المصرية، تدفعنا لاستكمال المسار الاقتصادى المصرى.

أوضح أن مؤشرات أول ٩ أشهر من العام المالى الحالى تعكس صورة واقعية لاستمرار تحسن النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أننا نعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتحفيزًا.

قال الوزير، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التسهيل والتبسيط على مجتمع الأعمال وتتكامل مع الحوافز الاستثمارية.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل أيضًا على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل ونستهدف ضمان مسار نزولى لدين أجهزة الموازنة، مؤكدًا أننا نسعى للتوسع فى مبادلة جزء من الديون باستثمارات فى كل المجالات خاصة التنمية البشرية من خلال نماذج تمويلية مبتكرة.