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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرج عامر: أزمة الزمالك “مشكلة وطنية”.. و على المجلس التكاتف لحلها

فرج عامر
فرج عامر
سارة عبد الله

أكد فرج عامر دعمه لفكرة تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل جماعي لحل أزمة القيد والديون، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنهاء الملفات العالقة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "اتمني حقيقي الزمالك يحل مشكلته ولو كل عضو مجلس ادارة تبني مشكلة واحدة ودخل في منافشة مع صاحب القضية اكيد هيوصل لحل واكيد يقدر يجيب سبونسر يسدد هذة القضية او جزء منها ، المهم الجميع لازم يتكاتف من اجل حل هذة المشكلة".

وتابع: “وبالمناسبة مشكلة الزمالك دي مشكلة وطنية من الطراز الاول مصلحة المجتمع الرياضي كله حل هذة المشكلة ارجو قليل من الكلام مزيد من العمل  ،وللعلم جورماهيا الكيني اتحرم من المشاركه ف افريقيا سنه 2023 وبرده كان عليه ديون كثيرة”.

وكان قد تلقى نادي الزمالك عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أدرج النادي مجددًا ضمن قائمة الأندية الموقوفة عن القيد، وفقًا للتحديث الصادر أمس الأربعاء.

وأظهرت البيانات المنشورة عبر المنصة الرسمية لـ"فيفا" ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد ضد الزمالك إلى 17 قضية، في تطور جديد يزيد من تعقيد ملف القيد داخل القلعة البيضاء.

الزمالك نادي الزمالك فرج عامر

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