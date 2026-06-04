خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض في أحدث ظهور

شارك الإعلامي خالد الغندور منشورا غامضا في أحدث ظهور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الغندور: “مش ممكن حد مش فاهم يشوفك فاهم، ومش ممكن حد غلطان يشوفك صح، ومش ممكن حد ضلالي يشوفك حقاني، هكذا علمتني الحياة”.

وطالب الإعلامي خالد الغندور بدعم منتخب مصر خلال المرحلة الحالية قبل المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أهمية توحيد الصفوف خلف المنتخب الوطني وترك الخلافات الكروية والانتماءات للأندية جانبًا.

وقال الغندور في منشور مطول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المرحلة الحالية تتطلب ما وصفه بـ«أدان الوقت»، مشيرًا إلى ضرورة الالتفاف حول منتخب مصر ورفع علم الوطن بعيدًا عن أي تعصب كروي.