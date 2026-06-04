منتخب مصر للكرة النسائية يختتم تدريباته اليوم لمواجهة تونس

يختتم منتخب مصر الأول للكرة النسائية مساء اليوم تدريباته استعدادا لماحهة منتخب تونس وديا في معسكره المقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 9 يونيو، ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخب تونس يومي 5 و8 يونيو، في إطار اعداد المنتخب فنيًا وبدنيًا.

وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبة جاءت كالتالي:

فرح سمير علي – منة عزت عبدالحميد –(وادي دجلة)، تغريد الشحات عليوة (المقاولون العرب) - حبيبة عماد صبري – أميرة محمد عبدالحميد – ياسمين محمد عبدالعزيز – حلا مصطفى موسى – نور عبدالواحد السيد – حبيبة طارق بكتاش – فرح هشام المهدي (مسار)، زهرة علاء (البنك الأهلي)، مريم محمد عبداللطيف (إنبي)، كاميليا هشام أبوسيف (بالم هيلز)، مها الدمرداش – نورا خالد محمد – ثريا أشرف عبدالله – نادين ياسر غازي – نهى طارق صابر – حبيبة عصام محمد – إيمان حسن عبدالرحيم (الأهلي)