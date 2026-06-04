مقترح داخل الزمالك لبيع 3 من نجوم الفريق لحل أزمة القيد

كشف الصحفي والناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك طرحوا مقترحًا يقضي ببيع ثلاثة من نجوم الفريق إلى أندية خارج مصر مقابل أعلى عائد مالي ممكن.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك اقترحوا بيع 3 لاعبين من “نجوم” الفريق لأندية خارج مصر بأعلى رقم لكل لاعب، (بشرط التأكد والحصول على ضمانة بفتح القيد حال إتمام التسويات المطلوبة وخصوصا بعد قضية صلاح مصدق)، ووُضع هذا الشرط حتى لا يحدث صدام مع جون إدوارد”.

وتابع: “رؤية أصحاب المقترح حال التنفيذ هي استخدام جزء من الأموال مقابل بيع اللاعبين في التسويات الخاصة بإيقاف القيد”.

واضاف: “واستخدام جزء آخر في دفع المستحقات القديمة ومكافآت اللاعبين المتأخرة وإبرام تعاقدات جديدة للموسم الجديد، خصوصا أن دعم رجال الأعمال لن يحقق كل المطلوب”.