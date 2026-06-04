شوبير : جمهور الزمالك لا يستحق الأزمات المتتالية

علق الإعلامي أحمد شوبير على إيقافات القيد المتتالية على نادي الزمالك بعد صدور قرار بقضية جديدة تخص مساعد يانيك فيريرا

وقال شوبير في تصريحات إذاعية :الزمالك كان لديه 18 قضية حل قضيتين فأصبح العدد 16 والقضية الجديدة رقم 17 لمساعد يانيك فيريرا بقيمة 64 ألف دولار.

وأوضح : ليس معقولا أن يتفاجئ مشجع الزمالك كل يوم بقضية نادي كبير بحجم الزمالك لا يجوز استمرار أزماته ومشاكله.

وأضاف: في الزمالك العمل على القضايا الصغيرة حتى يخرج للناس ويقول أنا عندي 5 قضايا ومن الممكن أن يصل الزمالك لجدولة لبعض المستحقات المالية

وأكمل : قصة صلاح مصدق مضايقة جماهير الزمالك بسبب التأثير على فرصة فك القيد التأديبي وجمهور الزمالك لا يستحق ذلك وكل اللاعيبه أصحاب القضايا لم يستفيد النادي منهم

واختتم شوبير تصريحاته : جمهور نادي الزمالك عمل شغله على أكمل وجه وجون إدوارد قفل علي الفريق ومعتمد اشتغل من المفترض أن يؤدي المجلس عمله.