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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب المصري يشيد بجرأة حسام حسن: النتائج هي الفيصل

حسام حسن
حسام حسن
يمنى عبد الظاهر

أكد إيهاب المصري، لاعب المقاولون العرب السابق، أن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، اتخذ العديد من القرارات الجريئة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن النجاح هو العامل الحاسم الذي يجعل الجماهير تلتف حول أي رؤية فنية وتدعمها.

المصري: المنتخب لم يشارك في بطولات عالمية تحت قيادة مدرب مصري

وقال المصري، خلال لقائه ببرنامج ستوديو اكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إن المنتخب لم يشارك في بطولات عالمية تحت قيادة مدرب مصري منذ حقبة حسن شحاتة، لافتًا إلى أن حسام حسن أرسل رسائل قوية من خلال استبعاد بعض اللاعبين الدوليين والاعتماد على عناصر شابة ومنح الفرصة لوجوه جديدة.

وأضاف أن المدرب لا ينظر إلى الأسماء بقدر ما ينظر إلى مدى التزام اللاعب وتنفيذه للتعليمات داخل الملعب، مؤكدًا أن أي لاعب لا يؤدي المطلوب منه لن يكون له مكان في التشكيل أو ضمن حسابات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

اللاعب يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية تراجع فرصه مع المنتخب

وتطرق المصري إلى استبعاد مصطفي محمود موضحًا أن اللاعب يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية تراجع فرصه مع المنتخب بسبب انخفاض مستواه وعدم حفاظه على المكانة التي كان ينتظرها منه الجمهور المصري، خاصة بعد تراجع أرقامه مع ناديه خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يمتلك عدة حلول هجومية متنوعة بوجود لاعبين قادرين على شغل أكثر من مركز، مثل عمر مرموش ومحمد صلاح، وهو ما يمنح المنتخب مرونة أكبر في الخط الأمامي.

إيهاب المصري لاعب المقاولون العرب حسام حسن مصطفي محمود عمر مرموش

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