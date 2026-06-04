بعد عقد قرانه.. ممر شرفي لعمر مرموش في معسكر منتخب مصر بأمريكا

حرص لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى جانب أفراد الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على الاحتفال بالنجم عمر مرموش فور وصوله إلى معسكر الفراعنة المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقام لاعبو المنتخب ممراً شرفياً لمرموش، في لفتة مميزة تعبيراً عن سعادتهم بعقد قرانه خلال الأيام الماضية، وسط أجواء من البهجة والروح الأسرية التي تسود معسكر المنتخب قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

شهد معسكر المنتخب الوطني اكتمال جميع العناصر الأساسية بعد انضمام عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي التحق بالبعثة عقب حصوله على إذن مسبق من الجهاز الفني لتأجيل انضمامه بسبب ارتباطه بعقد قرانه.

يواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية بمعسكره في الولايات المتحدة، استعداداً لملاقاة البرازيل في مباراة ودية قوية تقام في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم، خاصة أنها تمثل اختباراً حقيقياً أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية.

العد التنازلي لكأس العالم 2026

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتشهد النسخة الجديدة من المونديال مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما يجعلها النسخة الأكبر والأضخم منذ انطلاق كأس العالم. ويأمل المنتخب المصري في تقديم مشاركة مميزة وتحقيق نتائج إيجابية تلبي طموحات الجماهير، التي تترقب بشغف مشوار الفراعنة في البطولة العالمية