علاء نبيل: الجوهري أنقذ حسام حسن نفسيًا بعد صدمة استطلاع الصحف

كشف علاء نبيل، المدير الفني السابق باتحاد الكرة، عن كواليس مثيرة سبقت مشاركة حسام حسن مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998، مؤكدًا أن "العميد" واجه انتقادات واسعة قبل انطلاق البطولة، قبل أن يرد بقوة داخل المستطيل الأخضر ويتوج هدافًا للمسابقة.



وقال نبيل، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة CBC، إن بعض الأصوات طالبت باستبعاد حسام حسن من قائمة المنتخب قبل البطولة، كما تعرض المدير الفني الراحل محمود الجوهري لانتقادات بسبب تمسكه بضم اللاعب، إلا أن حسام نجح في إسكات الجميع بعدما أنهى البطولة على رأس قائمة الهدافين.



وأضاف أن الجوهري كان يثق بشكل كبير في قدرات حسام حسن، موضحًا أنه خلال رحلة المنتخب إلى البطولة قرأ اللاعب استطلاعًا صحفيًا يطالب باستبعاده من القائمة، وكان يجلس بجواره في الطائرة، فقام بإبلاغ الجوهري بالأمر، ليعقد الأخير جلسة خاصة مع حسام بهدف تحفيزه نفسيًا قبل انطلاق المنافسات، وهو ما كان له أثر كبير في تغيير مسار اللاعب خلال البطولة.

واختتم نبيل تصريحاته بالتأكيد على أن البطولات المجمعة تحتاج إلى مجموعة من اللاعبين الذين يضعون مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أهمية تقبل اللاعبين لأدوارهم المختلفة داخل الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفني وفلسفته في اختيار العناصر المناسبة.