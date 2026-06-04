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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إجراء جديد في الزمالك بعد إيقاف القيد.. سر استدعاء بدر حامد

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

بدأ نادي الزمالك البحث عن حلول بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " بإيقاف القيد لمدة فترتين قادمتين على خلفية قضية صلاح مصدق.

وقام نادي الزمالك باستدعاء بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك السابق الذي رحل لتولى مهمة المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم

وجاء قرار الزمالك مع بدر حامد ليتم اختيار عناصر جديدة من قطاع الناشئين لدعم الفريق الأول بعد الاستسلام لإيقاف القيد التأديبي الذي حصل عليه النادي وذلك وفق لتصريحات إذاعية للإعلامي محمد شبانة

أزمة صلاح مصدق والزمالك

وفي وقت سابق كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن حقيقة حل أزمة القيد للزمالك في أزمة صلاح مصدق حال الوصل لاتفاق وتسوية مع اللاعب.

وقال عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي بفيس بوك : إذا تم توقيع اتفاقية تسوية بين نادى الزمالك واللاعب المغربي صلاح مصدق هل ذلك يسقط العقوبة الرياضية التأديبية بحرمان الزمالك من القيد فترتين كاملتين و متتاليين.
الإجابة لا.

وأضاف : مرفق قرار محكمة التحكيم الرياضية كاس بتثبيت العقوبة الرياضية على الزمالك واللاعب حسام أشرف رغم توقيع اتفاقية تسوية مع أكاديمية نكوفو الرياضية الكاميرونية واعتماد التسوية من محكمة التحكيم الرياضية كاس ودمج بنودها المعنية في قرار التحكيم وجعلها تحل محل البنود 2 و 3 من قرار غرفة تسوية المنازعات بالفيفا.

وأختتم عامر العمايرة قائلا : الخلاصة تم رفض الاستئناف بخصوص إلغاء العقوبة الرياضية التأديبية

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك بدر حامد

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