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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 حلول.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة

نادي الزمالك
نادي الزمالك
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة خاصة بأرض النادي في ميت عقبة بعد جلسة مع وزارة الأوقاف وبحضور جوهر نبيل وزير الرياضة.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : أرض الأوقاف حوالي 50 ألف متر داخل نادي الزمالك وكانت حق انتفاع وحاليا الزمالك يحاول جدولة الشراء أو شراكة استثمارية بين النادي ووزارة الأوقاف.

وأكمل : ممدوح عباس دفع في البداية وحصل على أرض الأوقاف قبل أن يتم حل مجلسه والوزير حاليا يحاول الوصول لحل نهائي بشان الأرض

وواصل : اتمنى على الزمالك كرويا حل كل هذه المشاكل التي دخل فيها النادي خلال الفترة المقبلة ويجب الاعتماد على محامين شاطرين للتخلص من القضايا.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : جماهير نادي الزمالك تستحق أن يتم اسعادها لإنها السبب الرئيسي في تحقيق البطولة الوحيدة لـ الزمالك في الموسم الحالي 

وزارة الأوقاف جوهر نبيل وزير الرياضة الزمالك أرض الزمالك

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