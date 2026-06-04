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الزمالك خذلهم.. نجوم خسروا الرهان في الدوري| إيه الحكاية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك خذلهم.. نجوم خسروا الرهان في الدوري| إيه الحكاية؟

لقب الدوري
لقب الدوري
يسري غازي

توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخه.

واقتنص فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لقب الدوري الممتاز عقب الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

وخذل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال العديد من نجوم كرة القدم التي شككت في قدرة الفارس الأبيض على التتويج بلقب الدوري الممتاز.

شريف حازم

أكد لاعب الأهلي السابق شريف حازم في تصريحات تليفزيونية انفعالية عبر برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، ثقته التامة في قدرة النادي الأهلي على التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وقال شريف حازم عبر تصريحات تليفزيونية: "والله العظيم الأهلي هياخد الدوري وكله عارف كده". شخصية البطل: أكد أن الأهلي يملك المقومات وشخصية البطل التي تدفع الفريق للأمام في الأمتار الأخيرة من البطولة، بغض النظر عن المتصدر الحالي.

وأضاف شريف حازم : لاعبي الأهلي هم الأفضل في مصر، ولديهم القدرة على تخطي أصعب المراحل والتفوق على المنافسين المباشرين مثل الزمالك وبيراميدز.

أحمد بلال

تعهد أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق بعدم الظهور عبر الفضائيات حال تتويج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بلقب بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي في تصريحات عبر قناة النهار قبل بداية الموسم: الأهلي سيحصل على لقب الدوري بفارق كبير، وطلع الزمالك برا الحسبة، ولو الزمالك خد الدوري مش هطلع تاني.

شريف عبدالفضيل

قال شريف عبدالفضيل نجم النادي الأهلي السابق عبر تصريحات تليفزيونية: اعتقد أن لاعبي الزمالك الحاليين يفتقدون للخبرات الكافية لحسم اللقب تحت الضغوط.

أكد لاعب الأهلي السابق أن حسم بطولة الدوري يتطلب ثباتاً انفعالياً قد لا يتوفر لفريق الزمالك بالشكل الكافي.

وشدد أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، حتى في أسوأ حالاته، يظل المنافس الأول على اللقب. 

ولفت شريف عبدالفضيل إلي أن ثبات مستوى الأندية الأخرى والضغوط التي تواجه الفريق الأبيض في الأمتار الأخيرة تصعب من مهمتهم.

الأهلي الزمالك أحمد بلال شريف عبدالفضيل شريف حازم

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