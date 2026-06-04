شبانة: موضوع الأوقاف مع الزمالك محاولة للتغطية على إيقاف القيد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات جديدة في ملف الأرض محل الأزمة بين نادي الزمالك ووزارة الأوقاف، مؤكدًا وجود تحركات جادة من الجانبين للوصول إلى حل نهائي خلال الفترة المقبلة.

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وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "وزارة الأوقاف عقدت جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الفترة الماضية لبحث أزمة الأرض والوصول إلى حلول مناسبة للطرفين".

وأضاف: "كان هناك محاولات لتضخيم هذا الملف إعلاميًا، من أجل التغطية على أزمة إيقاف القيد التي تشغل الشارع الزملكاوي في الوقت الحالي".

وتابع الإعلامي: "وزارة الأوقاف توصلت إلى تفاهمات مبدئية مع نادي الزمالك، تتضمن أكثر من سيناريو لحل الأزمة، سواء من خلال الدخول في شراكة مع النادي أو شراء قطعة الأرض محل النزاع".

واختتم شبانة تصريحاته مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، في انتظار الوصول إلى الصيغة النهائية التي تحقق مصالح جميع الأطراف وتنهي الأزمة بشكل رسمي.