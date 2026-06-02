الخلافات انتهت.. الغندور يدعو لتوحيد الصفوف خلف المنتخب في كأس العالم

طالب الإعلامي خالد الغندور بدعم منتخب مصر خلال المرحلة الحالية قبل المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أهمية توحيد الصفوف خلف المنتخب الوطني وترك الخلافات الكروية والانتماءات للأندية جانبًا.

وأكد الغندور في منشور مطول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المرحلة الحالية تتطلب ما وصفه بـ«أدان الوقت»، مشيرًا إلى ضرورة الالتفاف حول منتخب مصر ورفع علم الوطن بعيدًا عن أي تعصب كروي.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يملك الحق الكامل في اختيار اللاعبين وفق رؤيته الفنية، لافتًا إلى أن هذا الأمر طبيعي في كرة القدم ولا يمكن أن يرضي جميع الآراء.

وأضاف أن النقد خلال الفترة الماضية كان متاحًا ومقبولًا، إلا أن الوضع الحالي يتطلب دعم المنتخب باعتباره ممثل مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا أن بعض اللاعبين غير المنضمين للمنتخب يظلون داعمين للفريق كأبناء للوطن.

واختتم الإعلامي منشوره بالتأكيد على أن دعم منتخب مصر واجب وطني على جميع الجماهير، داعيًا إلى توحيد الصفوف خلف المنتخب ورفع شعار «مصر أولًا» من أجل تشريف الكرة المصرية في كأس العالم.