قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسريب صادم.. حجم بطارية آيفون 18 برو يختلف حسب بلدك
وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لتشغيل التأمين الصحي الشامل بالمنيا
33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.. كارثة بيئية تلتهم غزة بسبب عدوان الاحتلال
إصابة مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال جنوب لبنان
إجمالي 6 مليون دولار.. تفاصيل 17 قضية كبدت خزينة الزمالك مبالغ طائلة
الزمالك خذلهم.. نجوم خسروا الرهان في الدوري| إيه الحكاية؟
إجراء جديد في الزمالك بعد إيقاف القيد.. سر استدعاء بدر حامد
محافظ الجيزة: تقارير دورية من الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية
منتدى الابتكار وريادة الأعمال: الاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد خيارا
ثقافية الصحفيين تتضامن مع النقابات الفنية بشأن ما أُثير حول فيلم برشامة
ارتفاع البانيه مجدداً.. أسعار الفراخ اليوم بكام؟
بأسعار ثابتة وصرف مليون شكارة.. غرف عمليات بالزراعة لتذليل عقبات توزيع الأسمدة الصيفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل موقعة التحضير لكأس العالم 2026

مصر والبرازيل
مصر والبرازيل
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل، ضمن استعدادات الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو بتوقيت القاهرة، على الأراضي الأمريكية بولاية أوهايو، خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه المنتخب استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.

تمثل مباراة البرازيل محطة مهمة للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم. 

كما تمنح المواجهة فرصة قوية للاحتكاك بأحد أبرز المنتخبات العالمية واختبار الخطط والتكتيكات التي سيعتمد عليها المنتخب خلال البطولة.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل 

سبق لمصر مواجهة البرازيل في 6 مباريات سابقة كانت فيهم الغلبة لراقصي السامبا دون أي تعادل أو فوز للفراعنة.

وسجل منتخب البرازيل 18 هدفا في شباك منتخب مصر، فيما سجل الفراعنة 4 أهداف فقط.

وتعد المباراة الرسمية الوحيدة بين مصر والبرازيل هي الأشهر للجيل الذهبي للفراعنة في كأس العالم للقارات لعام 2009 حينما انتهت بفوز راقصي السمبا بصعوبة بنتيجة 4-3.

وآخر لقاء جمع مصر بالبرازيل كان في 2011 وديا وانتهى بفوز السامبا بنتيجة هدفين دون رد.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل 🇪🇬🇧🇷

البرازيل 5-0 مصر - 1960 “وديا ”  

البرازيل 3-1 مصر -  1960 “وديا”

البرازيل 3-0 مصر -  1960 “وديا”

البرازيل 1-0 مصر - 1963 “وديا”

البرازيل 4-3 مصر -  2009 “كأس القارات”

البرازيل 2-0 مصر - “2011 وديا”

أون سبورت تنقل المباراة حصريًا

أعلنت قناة ON Sport حصولها على حقوق بث المباراة الودية بين مصر والبرازيل، لتتيح للجماهير المصرية متابعة اللقاء المرتقب مباشرة من ولاية أوهايو الأمريكية. 

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير نظرًا لقيمة المنتخب البرازيلي وأهمية المباراة في برنامج إعداد الفراعنة للمونديال.

منتخب مصر مصر والبرازيل كأس العالم مصر ضد البرازيل كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الزمالك

هشام نصر: أعترف بوجود أخطاء داخل الزمالك.. وبنتحايل على حسين لبيب عشان يرد

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد