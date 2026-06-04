تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل موقعة التحضير لكأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل، ضمن استعدادات الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو بتوقيت القاهرة، على الأراضي الأمريكية بولاية أوهايو، خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه المنتخب استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.

تمثل مباراة البرازيل محطة مهمة للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم.

كما تمنح المواجهة فرصة قوية للاحتكاك بأحد أبرز المنتخبات العالمية واختبار الخطط والتكتيكات التي سيعتمد عليها المنتخب خلال البطولة.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

سبق لمصر مواجهة البرازيل في 6 مباريات سابقة كانت فيهم الغلبة لراقصي السامبا دون أي تعادل أو فوز للفراعنة.

وسجل منتخب البرازيل 18 هدفا في شباك منتخب مصر، فيما سجل الفراعنة 4 أهداف فقط.

وتعد المباراة الرسمية الوحيدة بين مصر والبرازيل هي الأشهر للجيل الذهبي للفراعنة في كأس العالم للقارات لعام 2009 حينما انتهت بفوز راقصي السمبا بصعوبة بنتيجة 4-3.

وآخر لقاء جمع مصر بالبرازيل كان في 2011 وديا وانتهى بفوز السامبا بنتيجة هدفين دون رد.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل 🇪🇬🇧🇷

البرازيل 5-0 مصر - 1960 “وديا ”

البرازيل 3-1 مصر - 1960 “وديا”

البرازيل 3-0 مصر - 1960 “وديا”

البرازيل 1-0 مصر - 1963 “وديا”

البرازيل 4-3 مصر - 2009 “كأس القارات”

البرازيل 2-0 مصر - “2011 وديا”

أون سبورت تنقل المباراة حصريًا

أعلنت قناة ON Sport حصولها على حقوق بث المباراة الودية بين مصر والبرازيل، لتتيح للجماهير المصرية متابعة اللقاء المرتقب مباشرة من ولاية أوهايو الأمريكية.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير نظرًا لقيمة المنتخب البرازيلي وأهمية المباراة في برنامج إعداد الفراعنة للمونديال.