بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري

فاز فريق بيراميدز بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة:

ولم تشهد المباراة فرصًا خطيرة من الفريقين، واقتصر اللعب في منتصف الملعب.

وحصل فريق بيراميدز على 3 ركلات ركنية مقابل واحدة فقط لصالح سيراميكا كليوباترا.

وشهدت الدقيقة 45، حصول عمرو قلاوة على الإنذار الثاني له في اللقاء؛ بعدما تحصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 16، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له، ويكمل فريق سيراميكا اللقاء بـ 10 لاعبين.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل حامد حمدان هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 49.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي -كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس أرثر -أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 34 محتلا المركز الثالث فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 35 ومازال في صدارة الترتيب.