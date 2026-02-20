قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
حقيقة توجيه الاتحاد الإنجليزي تهمة لمالك يونايتد بسبب تصريحاته النارية
برلماني: طرح سند المواطن خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرين
الصلاة معونة السماء لا مجرد تكليف.. محمود الأبيدي يوضح معنى الخشوع والطاعة
رياضة

بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
مجدي سلامة

فاز فريق بيراميدز بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة:

ولم تشهد المباراة فرصًا خطيرة من الفريقين، واقتصر اللعب في منتصف الملعب.

وحصل فريق بيراميدز على 3 ركلات ركنية مقابل واحدة فقط لصالح سيراميكا كليوباترا.

وشهدت الدقيقة 45، حصول عمرو قلاوة على الإنذار الثاني له في اللقاء؛ بعدما تحصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 16، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له، ويكمل فريق سيراميكا اللقاء بـ 10 لاعبين.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل حامد حمدان هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 49.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي -كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - حامد حمدان 

خط الهجوم: فيستون ماييلي 

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس أرثر -أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 34 محتلا المركز الثالث فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 35 ومازال في صدارة الترتيب.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

