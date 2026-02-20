بطاقة حمراء.. شوط أول سلبي بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم تشهد المباراة فرصًا خطيرة من الفريقين، واقتصر اللعب في منتصف الملعب.

وحصل فريق بيراميدز على 3 ركلات ركنية مقابل واحدة فقط لصالح سيراميكا كليوباترا.

وشهدت الدقيقة 45، حصول عمرو قلاوة على الإنذار الثاني له في اللقاء؛ بعدما تحصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 16، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له، ويكمل فريق سيراميكا اللقاء بـ 10 لاعبين.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي -كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى فتحي - مروان حمدي

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس أرثر -أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي.