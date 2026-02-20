قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
رياضة

بطاقة حمراء.. شوط أول سلبي بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
مجدي سلامة

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم تشهد المباراة فرصًا خطيرة من الفريقين، واقتصر اللعب في منتصف الملعب.

وحصل فريق بيراميدز على 3 ركلات ركنية مقابل واحدة فقط لصالح سيراميكا كليوباترا.

وشهدت الدقيقة 45، حصول عمرو قلاوة على الإنذار الثاني له في اللقاء؛ بعدما تحصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 16، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له، ويكمل فريق سيراميكا اللقاء بـ 10 لاعبين.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي -كريم حافظ

خط الوسط:  مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - حامد حمدان 

خط الهجوم: فيستون ماييلي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى فتحي - مروان حمدي

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس أرثر -أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بيراميدز بيراميدز وسيراميكا كليوباترا الدوري المصري سيراميكا كليوباترا

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

