تعرف على بدلاء سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري المصري

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الـ 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس أرثر -أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد طارق - أحمد عابدين - عمر كمال - كريم الدبيس - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - كريم نيدفيد - أيمن موكا - محمد رضا.