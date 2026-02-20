التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين ضمك والشباب بالدوري السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ضمك والشباب بالتعادل بنتيجة 1-1، على ملعب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري السعودي.

افتتح عبد الرازق حمدالله التسجيل للشباب في الدقيقة 18، وتعادل فالنتين فادا لـ ضمك في الدقيقة 30 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ضمك والشباب تشكيل فريقهما لخوض المباراة بينهما على ملعب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل ضمك كالتالي:

حراسة المرمي: سيلفا

خط الدفاع: هوساي - حركاس - بدران - العنزي

خط الوسط: القحطاني - فادا - عبدالله - سيلا

خط الهجوم: ميتيه - أريلسون

البدلاء:

معتز البقعاوي - ناصر الغامدي - عبد الرحمن العبيد - خالد السميري - يحيي النجعي - جوناثان أوكيتا - حسن الصعدي - عبد الرحمن طلال الخيبري

وجاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: الثاني - هوديت - البليهي - بالعبيد

خط الوسط: الهمامي عدلي - سيرو - كاراسكو

خط الهجوم: بروانهيل - حمد الله

البدلاء:

عبد العزيز العويرضي - على العزايزة - على الأسمري - باسل السيالي - محمد الشويرخ - فواز الصقور - هارون كامارا - علي مكي - حسين الصبياني.