قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول سابق بالاستخبارات الأمريكية: مجلس السلام لن يكون مؤثرًا ويعكس توجهًا شخصيًا لترامب
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين ضمك والشباب بالدوري السعودي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي  ضمك والشباب بالتعادل بنتيجة 1-1، على ملعب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري السعودي.

افتتح عبد الرازق حمدالله التسجيل للشباب في الدقيقة 18، وتعادل فالنتين فادا لـ ضمك في الدقيقة 30 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ضمك والشباب تشكيل فريقهما لخوض المباراة بينهما على ملعب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل ضمك كالتالي:

حراسة المرمي: سيلفا

خط الدفاع: هوساي - حركاس - بدران - العنزي

خط الوسط: القحطاني - فادا - عبدالله - سيلا

خط الهجوم: ميتيه - أريلسون

البدلاء:

معتز البقعاوي - ناصر الغامدي - عبد الرحمن العبيد - خالد السميري - يحيي النجعي - جوناثان أوكيتا - حسن الصعدي - عبد الرحمن طلال الخيبري

وجاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: الثاني - هوديت - البليهي - بالعبيد

خط الوسط: الهمامي عدلي - سيرو - كاراسكو

خط الهجوم: بروانهيل - حمد الله

البدلاء:

عبد العزيز العويرضي - على العزايزة - على الأسمري - باسل السيالي - محمد الشويرخ - فواز الصقور - هارون كامارا - علي مكي - حسين الصبياني.

ضمك والشباب بطولة الدوري السعودي بطولة الدوري الدوري السعودي ضمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

ترشيحاتنا

مسلسل المداح أسطورة النهاية

مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 5 .. حمادة هلال يواجه الجن موت

روجينا

مسلسل حد آقصي الحلقة 3 .. محمد القس يطارد روجينا وخالد كمال

مي عمر

الحلقة الثانية من مسلسل الست موناليز لـ مي عمر يتصدر تريند جوجل

بالصور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد