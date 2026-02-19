الرياض يعبر الخلود بثنائية بالدوري السعودي

عاد فريق الرياض لطريق الانتصارات بعد غياب دام 15 جولة عندما تفوق مساء اليوم (الخميس) على ضيفه الخلود بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الحزم بالرس، وذلك ضمن لقاءات الجولة 23 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ورفع الرياض رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الخلود عند 19 نقطة.

وباغت الرياض مضيفه بهدف مبكر مع بداية الشوط الأول، عندما تلقى الفرنسي تيدي أوكو كرة داخل منطقة الجزاء، لعبها قوية على يمين محمد الشمري (2) وبعد ثلاث دقائق عزز الرياض تقدمه بهدف ثان عندما استقبل البرتغالي لياندرو أنتونيس كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى (6).

وفي الشوط الثاني بحث الخلود عن تقليص الفارق، وصوب الأرجنتيني راميرو إنريكي كرة قوية تصدى لها الكندي ميلان بوريان (60) وواصل الخلود محاولاته لكن لم يكتب لها النجاح.