ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الجونة بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
سجل الأهلي هدف المباراة الوحيد عن طريق إمام عاشور، ليمنح فريقه النقاط الثلاث ويواصل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.
ترتيب الدوري بعد مباراة الأهلي والجونة
- سيراميكا كليوباترا: 35 نقطة (16 مباراة)
- الأهلي: 33 نقطة (16 مباراة)
- الزمالك: 31 نقطة (15 مباراة)
- بيراميدز: 31 نقطة (15 مباراة)
- المصري: 26 نقطة (16 مباراة)
- سموحة: 25 نقطة (17 مباراة)
- زد: 24 نقطة (16 مباراة)
- وادي دجلة: 24 نقطة (17 مباراة)
- البنك الأهلي: 22 نقطة (16 مباراة)
- مودرن سبورت: 22 نقطة (16 مباراة)
- إنبي: 21 نقطة (16 مباراة)
- بتروجيت: 21 نقطة (17 مباراة)
- الجونة: 20 نقطة (16 مباراة)
- غزل المحلة: 17 نقطة (16 مباراة)
- المقاولون العرب: 17 نقطة (18 مباراة)
- الاتحاد السكندري: 17 نقطة (17 مباراة)
- حرس الحدود: 14 نقطة (16 مباراة)
- فاركو: 14 نقطة (17 مباراة)
- طلائع الجيش: 12 نقطة (16 مباراة)
- كهرباء الإسماعيلية: 12 نقطة (17 مباراة)
- الإسماعيلي: 10 نقاط (16 مباراة)
بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، متفوقًا بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز، مع خوض الأخيرين 15 مباراة فقط، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.