ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الجونة بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الأهلي هدف المباراة الوحيد عن طريق إمام عاشور، ليمنح فريقه النقاط الثلاث ويواصل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الدوري بعد مباراة الأهلي والجونة

سيراميكا كليوباترا: 35 نقطة (16 مباراة)

35 نقطة (16 مباراة) الأهلي: 33 نقطة (16 مباراة)

33 نقطة (16 مباراة) الزمالك: 31 نقطة (15 مباراة)

31 نقطة (15 مباراة) بيراميدز: 31 نقطة (15 مباراة)

31 نقطة (15 مباراة) المصري: 26 نقطة (16 مباراة)

26 نقطة (16 مباراة) سموحة: 25 نقطة (17 مباراة)

25 نقطة (17 مباراة) زد: 24 نقطة (16 مباراة)

24 نقطة (16 مباراة) وادي دجلة: 24 نقطة (17 مباراة)

24 نقطة (17 مباراة) البنك الأهلي: 22 نقطة (16 مباراة)

22 نقطة (16 مباراة) مودرن سبورت: 22 نقطة (16 مباراة)

22 نقطة (16 مباراة) إنبي: 21 نقطة (16 مباراة)

21 نقطة (16 مباراة) بتروجيت: 21 نقطة (17 مباراة)

21 نقطة (17 مباراة) الجونة: 20 نقطة (16 مباراة)

20 نقطة (16 مباراة) غزل المحلة: 17 نقطة (16 مباراة)

17 نقطة (16 مباراة) المقاولون العرب: 17 نقطة (18 مباراة)

17 نقطة (18 مباراة) الاتحاد السكندري: 17 نقطة (17 مباراة)

17 نقطة (17 مباراة) حرس الحدود: 14 نقطة (16 مباراة)

14 نقطة (16 مباراة) فاركو: 14 نقطة (17 مباراة)

14 نقطة (17 مباراة) طلائع الجيش: 12 نقطة (16 مباراة)

12 نقطة (16 مباراة) كهرباء الإسماعيلية: 12 نقطة (17 مباراة)

12 نقطة (17 مباراة) الإسماعيلي: 10 نقاط (16 مباراة)

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، متفوقًا بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز، مع خوض الأخيرين 15 مباراة فقط، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.