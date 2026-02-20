قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
رباب الهواري

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف المدير الفني وليد صلاح الدين تجاه لاعبي الفريق في رمضان، مؤكدًا أن هناك قواعد صارمة تمنع أي تجاوزات في هذا الشهر الفضيل.

وقال زاهر خلال تصريحاته: “وليـد صلاح الدين وضع غرامة كبيرة جدًا لأي لاعب يفكر في الذهاب إلى دورة رمضانية سواء كان سيشارك في المباريات أو في التدريبات، أو حتى خلال الفعاليات الرسمية مثل افتتاح الملعب أو أي مناسبات، أو حتى لو كان يمزح”.
 

الغرامة المالية الكبيرة

أوضح زاهر أن الغرامة المالية التي فرضها صلاح الدين تصل إلى مليون جنيه على أي لاعب يخالف هذه القواعد. وأضاف: “اللاعب اللي هيعمل كده هيشوف الغرامة دي بكل تأكيد، وليست مزحة”.

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضبط الانضباط داخل الفريق خلال رمضان، خاصة مع تزامن الشهر الفضيل مع جدول مباريات مكثف للفريق.

الهدف من التشديد على الانضباط

أكد سيف زاهر أن وليد صلاح الدين يسعى من خلال هذا القرار إلى:

  • تحقيق تركيز كامل للاعبين خلال التدريبات والمباريات.
  • تجنب أي تجاوزات قد تؤثر على أداء الفريق.
  • تعزيز احترام القواعد والانضباط داخل غرفة خلع الملابس.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات أصبحت شائعة في بعض الفرق الكبرى لضمان التزام اللاعبين باللوائح، سواء على المستوى التدريبي أو الرسمي.

ردود فعل اللاعبين

على الرغم من شدة القرار، أشار زاهر إلى أن اللاعبين يتفهمون الموقف ويرون أن الهدف منه هو مصلحة الفريق أولًا. كما أوضح أن وليد صلاح الدين معروف بحزمه وانضباطه، مما يجعل اللاعبين أكثر التزامًا بالقواعد.


 


 

