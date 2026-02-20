غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف المدير الفني وليد صلاح الدين تجاه لاعبي الفريق في رمضان، مؤكدًا أن هناك قواعد صارمة تمنع أي تجاوزات في هذا الشهر الفضيل.

وقال زاهر خلال تصريحاته: “وليـد صلاح الدين وضع غرامة كبيرة جدًا لأي لاعب يفكر في الذهاب إلى دورة رمضانية سواء كان سيشارك في المباريات أو في التدريبات، أو حتى خلال الفعاليات الرسمية مثل افتتاح الملعب أو أي مناسبات، أو حتى لو كان يمزح”.



الغرامة المالية الكبيرة

أوضح زاهر أن الغرامة المالية التي فرضها صلاح الدين تصل إلى مليون جنيه على أي لاعب يخالف هذه القواعد. وأضاف: “اللاعب اللي هيعمل كده هيشوف الغرامة دي بكل تأكيد، وليست مزحة”.

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضبط الانضباط داخل الفريق خلال رمضان، خاصة مع تزامن الشهر الفضيل مع جدول مباريات مكثف للفريق.

الهدف من التشديد على الانضباط

أكد سيف زاهر أن وليد صلاح الدين يسعى من خلال هذا القرار إلى:

تحقيق تركيز كامل للاعبين خلال التدريبات والمباريات.

تجنب أي تجاوزات قد تؤثر على أداء الفريق.

تعزيز احترام القواعد والانضباط داخل غرفة خلع الملابس.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات أصبحت شائعة في بعض الفرق الكبرى لضمان التزام اللاعبين باللوائح، سواء على المستوى التدريبي أو الرسمي.

ردود فعل اللاعبين

على الرغم من شدة القرار، أشار زاهر إلى أن اللاعبين يتفهمون الموقف ويرون أن الهدف منه هو مصلحة الفريق أولًا. كما أوضح أن وليد صلاح الدين معروف بحزمه وانضباطه، مما يجعل اللاعبين أكثر التزامًا بالقواعد.







