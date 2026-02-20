مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل هي كيمياء أحداثًا مشوقة ومليئة بالمفاجآت، حيث يبدأ العمل بحضور الدكتور الذي يجسده مصطفى غريب عزاء والدته، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب باكتشاف صادم، إذ يعلم بوجود شقيق له لم يكن يعرف عنه شيئًا طوال السنوات الماضية.

ومع تطور الأحداث، يجد مصطفى نفسه متورطًا في عالم غامض بعد تعرّفه على شخصية يجسدها دياب، ليكتشف أن شقيقه الجديد متورط في تجارة المخدرات وجرائم خطيرة، ما يضعه في مواجهة واقع لم يتخيل يومًا أن يكون جزءًا منه.

وتزداد الأمور تعقيدًا عندما يتناول مصطفى مشروبًا يتسبب في فقدانه الوعي لفترة، ليستيقظ على أزمة أكبر تجرّه إلى صراع لا يد له فيه. ويبدأ في البحث عن حقيبة غامضة تخص شقيق دياب، في محاولة لإنهاء المشكلة، إلا أن سوء الحظ يلاحقه، حيث يتم القبض عليه ويدخل السجن بسبب تلك الحقيبة.

الحلقة الأولى تمهد لصراع درامي قوي، وتضع مصطفى في ورطة حقيقية بسبب أسرار الماضي، لتتصاعد الأحداث في إطار تشويقي ينذر بمواجهات حاسمة خلال الحلقات المقبلة.