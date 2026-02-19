قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران
ترامب: حماس تعهدت لي بتسليم سلاحها.. ودول أسهمت بنحو 7 مليارات دولار لدعم غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

66 عاما من الخبرة تعيش بالشارع.. استغاثة لإنقاذ مهندسة ذرة مصرية

66 عامًا من الخبرة تعيش بالشارع.. استغاثة لإنقاذ مهندسة ذرة مصرية
66 عامًا من الخبرة تعيش بالشارع.. استغاثة لإنقاذ مهندسة ذرة مصرية
إسراء عبدالمطلب

أثارت حالة المهندسة المصرية السابقة في مجال الطاقة الذرية، ليلي إبراهيم حسن، جدلا واسعا وتعاطفا شعبيا كبيرا بعد أن اضطرت للعيش في الشارع منذ نحو سبعة أشهر. 

القصة، التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، أعادت النقاش حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه كبار السن، وأهمية دور الدولة في حماية حقوقهم وتأمين سكن كريم لهم، خاصة لأولئك الذين فقدوا معيلهم أو ليس لديهم دعم أسري.

خلفية الحكاية

ليلي إبراهيم حسن، البالغة من العمر 66 عامًا، كانت تعمل مهندسة في هيئة الطاقة الذرية بمدينة أنشاص، حتى تقاعدها، وتحصل حاليًا على معاش محدود. قبل نحو ثماني سنوات، استأجرت شقة في منطقة طهرمس بالجيزة بإيجار شهري قدره 1200 جنيه، مع شرط زيادة 10% كل عامين. 

وبمرور الوقت، وصل الإيجار إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما يعادل معاشها الشهري، ما جعلها تواجه صعوبة في تغطية نفقاتها، لكنها كانت قادرة على إدارة حياتها.

بداية النزاع وفقدان السكن

قبل نحو سبعة أشهر، فوجئت ليلي بطلب صاحب العقار دفع مبلغ أعلى من الإيجار، أو سحب الشقة لتأجيرها للاجئين في مصر. رفضت المهندسة التخلي عن شقتها، لكن صاحب العقار لجأ إلى اقتحام الشقة عن طريق الحارس وتغيير الأقفال، ما حرمها من مأواها وأجبرها على العيش في الشارع. 

ليلي، التي تعيش بمفردها بعد وفاة والدتها ولا تمتلك أقاربًا أو أشقاء، اضطرت لاتخاذ الشارع مسكنًا مؤقتًا، مطالبةً بحقها في الشقة، وفق تصريحاتها لوسائل الإعلام.

ردود الفعل الاجتماعية والإعلامية

أزمة المهندسة ليلي لم تمر مرور الكرام، إذ تصدرت منصات التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #انقذوا_المهندسة_ليلي، مطالبين وزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل العاجل. 

وتفاعل النشطاء مع قصتها، معتبرين وضعها نموذجًا صارخًا على الإهمال الاجتماعي الذي قد يطال كبار السن والمهمشين، خاصة من فقدوا معيلهم أو ليس لديهم دعم أسري. كما تداولت وسائل الإعلام صورها وقصتها بشكل واسع، داعيةً إلى حماية حقوقها وتأمين مأوى كريم لها.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية

تعكس قصة ليلي إبراهيم حسن أزمة أكبر في المجتمع المصري تتعلق بالمعاشات المحدودة وعدم قدرة كبار السن على مواجهة ضغوط الحياة، خصوصًا في ظل ارتفاع الإيجارات وتوسع السوق العقاري غير المنظم. 

وتشير الحالة إلى ضعف التشريعات الحامية للمستأجرين، وتغاضي بعض أصحاب العقارات عن مسؤولياتهم الاجتماعية، بما يفاقم مشكلة التشرد بين كبار السن.

كما تطرح الحكاية تساؤلات حول دور الدولة في حماية حقوق المستأجرين الضعفاء، وضرورة تطوير برامج سكنية واجتماعية تضمن مستوى معيشي كريمًا لكبار السن، خصوصًا الذين لا يمتلكون شبكة دعم عائلية. فوجود مهندسة متعلمة ومختصة في مجال حساس مثل الطاقة الذرية في الشارع، يمثل مؤشرًا على خلل في منظومة الحماية الاجتماعية.

المطالب الرسمية والمجتمعية

طالب النشطاء والمواطنون الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتدخل الفوري لإنقاذ المهندسة ليلي، وتوفير مأوى مناسب لها، وإعادة حقوقها القانونية في الشقة أو تعويضها بما يضمن كرامتها واستقرارها النفسي والمعيشي. 

كما دعوا إلى وضع سياسات تمنع تكرار مثل هذه الحالات، عبر مراقبة سوق الإيجارات وتقديم دعم مالي للمتقاعدين وذوي الدخل المحدود.

قصة المهندسة ليلي إبراهيم حسن تمثل رمزًا لمعاناة كبار السن في مصر وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية لهم. معاناة ليلي تسلط الضوء على تحديات اقتصادية وقانونية واجتماعية كبيرة، وتدعو المجتمع والحكومة إلى مسؤولية مشتركة لضمان حياة كريمة لكبار السن. 

الحكاية تحث على تطوير برامج دعم عاجلة واستراتيجية لحماية المستضعفين في مواجهة ضغوط الحياة المعاصرة، وتحويل التضامن الاجتماعي إلى أداة فعالة لمنع وقوع حالات التشرد بين المتقاعدين والمهمشين.

ليلي إبراهيم حسن الطاقة الذرية مهندسة ذرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

بواقع 7 آلاف وجبة.. وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات إفطار بيت الزكاة والصدقات الجماعي بالجامع الأزهر في أول أيام شهر رمضان

في أول أيام شهر رمضان.. وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان.. اعرف دعاء إفطار الصائم

الجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: باب الريان يناقش أثر الصيام في تهذيب النفس الإنسانية

بالصور

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد