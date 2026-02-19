انطلاق مبادرة "منافذ الخير" المتنقلة لتجوب مراكز الدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية

انطلقت اليوم مبادرة "منافذ الخير" المتنقلة لتجوب مختلف مناطق مراكز الدائرة الثالثة طوال شهر رمضان المبارك بمحافظة الإسماعيلية بإشراف ورعاية من النائب سيد عبد الجليل عضو مجلس النواب .

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي والفعال لحزب مستقبل وطن الإسماعيلية بقيادة النائب حماد موسى حماد أمين الحزب بالمحافظة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

تم تسيير سيارات محملة بالخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

هذا وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمبادرات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن وتقديم الدعم المباشر له في كافة المجالات.