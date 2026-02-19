عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "علي كلاي" تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما كشف الأحداث عن خطة محكمة دبرها عزازي (محمود البزاوي) بالاتفاق مع الفنانة ألفت عمر ، لإقناع منصور (طارق الدسوقي) بأن "علي كلاي" هو ابنه.

وتعود تفاصيل الخطة إلى خداع سابق مارسه عزازي و ألفت عمر ، حيث أوهما منصور بأنهما شقيقان من الأم، رغم وجود علاقة بينهما أسفرت عن إنجاب طفل. وبعد دخول عزازي السجن، طلب من انتصار الاختفاء لفترة، على أن تعود لاحقًا بالطفل لإقناع منصور بتسجيله باسمه ليحمل اسمه ويرثه مستقبلًا.

وتواصلت أحداث الحلقة بإثارة كبيرة، بعدما تلقى "علي كلاي" صدمة بإطلاق النار على والده منصور ونقله إلى المستشفى، ليهرع إليه فورًا. وهناك، يتفاجأ منصور بزيارة عزازي له داخل المستشفى برفقة انتصار، التي بدت عليها علامات الغضب، في مشهد زاد من تعقيد الصراع بين الشخصيات.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب. العمل دراما اجتماعية تشويقية من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.