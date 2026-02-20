مسلسل إثبات نسب الحلقة 2.. درة تبحث عن ابنها وتتناول أدوية اكتئاب

شهد مسلسل إثبات نسب الحلقة الثانية تصاعدا فى الأحداث حول مصير الطفل «علي» وكشف خيوط جديدة من ماضي نوال وعلاقتها بهشام.

بدأت الحلقة بتوجّه الرائد حازم برفقة جار نوال إلى المستشفى التي وضعت فيها طفلها، للتحقق من صحة روايتها. إلا أن الممرضة صدمتهم بتأكيدها أن نوال أنجبت طفلها بالفعل داخل المستشفى، لكنه توفي فور ولادته. وأوضحت أن نوال كانت تتناول أدوية لعلاج الاكتئاب قد تتسبب أحيانًا في نوبات هلوسة، لافتة إلى أنها ذكرت أنها متزوجة من رجل يُدعى هشام، دون أن يكون موجودًا معها أثناء الولادة.

وفي خط درامي آخر، يتوفى عم هشام بعد أن شدد قبل رحيله على رفضه بيع الشركة، مؤكدًا أن هذا القرار كان وصية عمه، ما يمهّد لصراع جديد داخل العائلة.

من ناحية أخرى، يصعّد الحاج مصطفى، والد نوال، أزمته مع الدكتور أيمن، مطالبًا إياه بدفع خمسة ملايين جنيه، أو إخلاء المخزن والصيدلية التي يستأجرها منه، لتزداد الضغوط المالية وتتعقّد العلاقات بين الشخصيات.

وتتواصل الأحداث عندما يحاول جار نوال التقرّب منها لمعرفة قصتها كاملة، لتعود بنا الحلقة إلى مشاهد «فلاش باك» تكشف يوم افتتاح صيدليتها بحضور أسرتها وخطيبها السابق وشريكها الدكتور أيمن. وخلال تلك الذكريات، تعترف نوال برغبتها في السفر للحصول على منحة خارج مصر، لكن والدها يرفض الأمر بشدة، فتفشل محاولاتها لإقناعه.

وتكشف نوال لاحقًا تفاصيل تعرّفها على هشام، الذي جمعهما لقاء عابر في أحد المطاعم، قبل أن تتطور العلاقة سريعًا إلى زواج سرّي، دفعها لترك منزل أسرتها دون علمهم بأي تفاصيل عن حياتها الجديدة أو مكان إقامتها.

ويقنع هشام نوال بأنه مقيم في لندن، ويخبرها أن سفرها إليه سيتم بعد ولادة طفلهما «علي». كما يزعم قلقه الدائم عليها من عمه، ويضطر لسرقة مبلغ مالي منه، في خطوة تكشف جانبًا مظلمًا من شخصيته.

وتختتم الحلقة بمشهد مشحون بالتوتر، يظهر فيه هشام مع أبناء عمه أثناء فتح الوصية، التي تكشف عن تنازل العم عن كامل ثروته لزوجته إيناس وابنه خالد، إلى جانب تنازله عن الشركة لابن أخيه هشام، لتشتعل شرارة الصراع بينهم مع بداية معركة جديدة بسبب الميراث والوصية.

مسلسل إثبات نسب

تراهن الفنانة درة على مسلسل إثبات نسب المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان عبر قناتي النهار والمحور، إلى جانب مسلسل «علي كلاي»، حيث يحمل العمل عددًا من المفاجآت التي من المنتظر أن تثير اهتمام جمهورها وتحقق صدى واسعًا فور عرضه.

يتوقع أن يحدث «إثبات نسب» حالة من الجدل والضجة الكبيرة مع انطلاق حلقاته الأولى، خاصة في ظل طبيعة الموضوع الذي يتناوله والمعالجة الدرامية المختلفة التي يعتمد عليها العمل، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني.

وتقدم درة خلال أحداث المسلسل دورًا مفاجئًا ومهمًا يعد محطة فارقة في مشوارها الفني، حيث تخوض من خلاله تحديًا جديدًا يبرز جانبًا مختلفًا من أدائها التمثيلي بعيدًا عن الأدوار التقليدية التي قدمتها في أعمال سابقة.

ويأتي العمل ضمن اختياراتها الفنية التي تحرص من خلالها على التنوع وتقديم شخصيات تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية عميقة، في انعكاس واضح لرغبتها الدائمة في تطوير أدواتها الفنية ومفاجأة الجمهور بأدوار غير متوقعة.

ومن المنتظر أن يحظى «إثبات نسب» بمتابعة جماهيرية كبيرة خلال موسم رمضان، في ظل المنافسة القوية بين الأعمال المعروضة، خاصة مع اعتماد العمل على عناصر تشويقية وقصة تتكشف مفاجآتها تباعًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من إخراج أحمد عبده، ويتقاسم بطولته محسن محيي الدين ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد، وتدور أحداثه حول امرأة بسيطة تجد نفسها فجأة في قلب صراع أكبر من قدرتها بعد أن يصبح طفلها الوحيد محور معركة شرسة بين العائلة والمال والسلطة، ومع تصاعد الأحداث تتحول من أم تحاول حماية طفلها إلى امرأة مشكوك في روايتها وفي ذاكرتها وفي سلامتها النفسية.