وفاء عامر تكشف كواليس دورها في "الواد محروس بتاع الوزير" أمام الزعيم عادل إمام: كان دور إغراء ولو عُرض عليّ دور راقصة كنت سأقدمه

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن كواليس مشاركتها في فيلم الواد محروس بتاع الوزير أمام الزعيم عادل إمام، مؤكدة أن الوقوف أمام نجم بحجمه كان حلماً لأي فنانة في بداياتها.

وقالت وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة قناة الشمس، إن تقديمها لدور إغراء في الفيلم لم يكن أمرًا تندم عليه، موضحة: «أي حد يتمنى يعمل مشهد قدام نجم كبير بحجم الزعيم، وأنا مش ندمانة على أي دور اشتغلته، لأن كل مرحلة بتعلم وبتضيف».

وأضافت أن الدور كان يحمل دلالة درامية واضحة داخل سياق العمل، مشيرة إلى أن شخصية “محروس” كانت تتمنى الزواج من فتاة بمواصفات معينة، لكن عند قراءة الدور لم يكن هناك ما يخرج عن الإطار الدرامي أو يسيء لها كممثلة.

وأكدت وفاء عامر أنها مع مرور الوقت أصبحت أكثر انتقائية في اختياراتها الفنية، موضحة أنها كانت في بداياتها تقبل أدوارًا تناسب سنها ومرحلتها، سواء أدوار الإغراء أو غيرها، قائلة: «أنا ممثلة أقدر أعمل كل الأدوار، من المدرسة للراقصة، وكل مرحلة عمرية ليها نوعية أدوارها».

واختتمت حديثها بالتأكيد على تقديرها الكبير لعادل إمام، لافتة إلى أنها لو عُرض عليها دور في فيلم طيور الظلام أمامه، لما ترددت في قبوله، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة ومكانة بطله في تاريخ السينما المصرية.