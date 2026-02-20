مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه

لليوم الثاني على التوالي، تصدر هاشتاج "#مسلسل_درش" و"#مصطفي_شعبان" تريند موقع إكس وفيسبوك، والأكثر بحثًا على جوجل بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل.

وشهدت الحلقة الثانية ظهور مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه لمدة شهرين، حيث قدم شخصية المهندس محمد القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة عقارات، في مشهد قوي جمع بين الدراما والتشويق.

وحظيت الحلقة بتفاعل واسع من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بمشهد إمامته للمصلين، مؤكّدين قدرة مصطفى شعبان على تقديم شخصيات مختلفة كل موسم ومفاجأة المشاهدين بتفاصيل جديدة ومشوقة، وسط إشادة بالحبكة المحكمة للمسلسل والأداء المتقن لبقية فريق العمل.

مسلسل درش

يُعرض مسلسل "درش" في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، بالإضافة إلى ضيوف الشرف مثل لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة أون.