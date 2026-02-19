إسماعيل كمال : لستُ محافظًا لشرم الشيخ وحدها بل لكل شبر في جنوب سيناء

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أنه ليس محافظًا لمدينة شرم الشيخ وحدها، بل لكل مدن وقرى المحافظة، مشددًا على أن جنوب سيناء ستعود «زهرة محافظات مصر» بجهود أبنائها والعمل الجاد على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى أن المواطن يجب أن يشعر بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة له، مؤكدًا أن حجم التحديات كبير، لكن الإرادة والعزيمة قادرتان على تحويل هذه التحديات إلى إنجازات حقيقية.

وأضاف أن المواطن ينتظر الكثير، ولن يتحقق ذلك إلا بالعمل الجاد الذي يرى أثره بوضوح على أرض الواقع.

وتقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديرًا لثقته الغالية واختياره لتولي مسؤولية خدمة محافظة عريقة بحجم ومكانة جنوب سيناء.

وأوضح أنه جاء إلى جنوب سيناء بقلب مفتوح لخدمة المواطن السيناوي، معربًا عن سعادته بأن يتزامن أول يوم عمل له مع أول أيام شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يكون شهرًا مباركًا تُكلل فيه الجهود بالتوفيق لما فيه صالح أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق الكامل مع مديري المديريات الخدمية والتنفيذية، لإنجاز الملفات الحيوية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

وكان في استقبال اللواء دكتور إسماعيل كمال بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير المساعد، إلى جانب رؤساء المدن ومديري العموم ومديري الإدارات، حيث قدّم له عدد من أطفال المدارس باقة من الورود ترحيبًا بتوليه مهام منصبه.

وعقب مراسم الاستقبال، عقد المحافظ عدة اجتماعات بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات واضحة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية في مختلف مدن جنوب سيناء.