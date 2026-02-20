خليفة معلول.. عمرو الدردير يشيد بأداء بلعمري بعد فوز الأهلي على الجونة

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير ، بأداء الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري، في ظهوره الثاني مع الأهلي، في مباراة الجونة التي أقيمت امس الخميس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك "كلمة حق تتقال يوسف بلعمري هو علي معلول التاني".

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.