أشرف بن شرقي يدعم يوسف بلعمري بعد أول مشاركة له بقميص الأهلي

حرص النجم المغربي أشرف بن شرقي، على توجيه رسالة دعم خاصة لمواطنه يوسف بلعمري، عقب مشاركته الأولى بقميص نادي الأهلي.

ونشر بن شرقي، عبر صفحته الشخصية على موقع «انستجرام»، صورة لـ بلعمري، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.