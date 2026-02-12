النقل البرى تُعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ 15 ألف جنيه

أعلن أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري، عن فتح باب التعيين لسائقين جدد (درجة أولى) بشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، التابعة لوزارة النقل، وذلك للعمل على الخطوط الداخلية لجمهورية مصر العربية.

وأكد "الدوكار" أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة النقل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الاستثمار وتوفير فرص عمل كريمة للمواطنين للحد من معدلات البطالة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للنقل البرى، أن الشركة حددت حزمة من المزايا المالية والاجتماعية للمقبولين، تشمل:

- صرف مرتبات مجزية وحوافز تبدأ من 12,000 جنيه وتصل إلى 15,000 جنيه.

- تحمل الشركة بالكامل لقيمة الضرائب والتأمينات.

- توفير تغطية تأمينية شاملة (تأمين اجتماعي وتأمين طبي).

- توفير أماكن مخصصة للإقامة.

وأشار "الدوكار" إلى أن شروط التقديم لتلك الوظائف، تتطلب حصول المتقدم على رخصة قيادة درجة أولى سارية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع استيفاء الأوراق التالية:

- أصل المؤهل الدراسي (أو مستخرج منه).

- أصل شهادة الخدمة العسكرية (أو مستخرج رسمي منها).

- مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد.

- فيش جنائي ساري باسم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

- صورة بطاقة الرقم القومي، وبرنت تأمينات بتدرج الرخصة.

- نموذج 111 كشف طبي، وكعب عمل، وعدد 6 صور شخصية (4*6).

- شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب.

دعا رئيس النقابة العامة الراغبين في الالتحاق بالوظائف إلى التوجه لمقر الشركة بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة، لإجراء المقابلات الشخصية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

كما أعلن "الدوكار" عن الأرقام التي خصصتها الشركة للتواصل (من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً):

- إياد دراج: 01033330828

- عاطف سمير: 01022489662

- أحمد حسين: 01011017671