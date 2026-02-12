بحوزتهم زجاجات وأسلحة بيضاء | القبض على 17 شخصا في مشاجرة بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 17 شخصا في مشاجرة بالإسماعيلية بسبب خلافات الجيرة، وتبين من التحريات والتحقيقات إصابة 5 اشخاص وضبط كمية من الأسلحة البيضاء والزجاجات المستخدمة في الواقعة.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدوم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة: طرف أول (9 أشخاص "بينهم 5 مصابين بأماكن متفرقة بالجسم") ، طرف ثان (8 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة المركز .. بسبب خلافات الجيرة ، قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات فارغة ، ما أدى إلى حدوث الإصابات المشار إليها .. وبحوزتهم (5 أسلحة بيضاء – عدد من الزجاجات الفارغة وعصى) ، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.