مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المحكمة في قضية مدرسة «سيدز» أحالت أوراق 6 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في حكم الإعدام، بعد اعترافاتهم بارتكاب جرائم خطف وهتك عرض بحق 5 أطفال من مرحلة رياض الأطفال.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التحقيقات أكدت تطابق أقوال المتهمين مع شهادات الأطفال، مؤكداً أن الدولة تتعامل بحسم مع مثل هذه الجرائم لحماية المجتمع.



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن القضية حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحسم مع مثل هذه الجرائم لحماية المجتمع وأطفاله، مضيفًا: “لن أعلق على الحكم، لكن مثل هذه القضايا تحتاج إلى أحكام رادعة لمنع تكرارها، لما تحدثه من فوضى وخوف في المجتمع المصري”.

