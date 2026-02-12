أطباء وسلال غذاء.. كيف تحرك الهلال الأحمر لإنقاذ قرى المنوفية من تداعيات الفيضان؟

أطلق الهلال الأحمر المصري، المرحلة الثانية من الاستجابة الإنسانية لإغاثة الأسر المتضررة من تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بعدد من قرى محافظة المنوفية، الذي وقع في أكتوبر الماضي، وذلك استنادًا إلى نتائج التقييم الميداني الذي أجرته فرق الجمعية فور استجابتها للأزمة.

ودشن الهلال الأحمر المصري هذه المرحلة بإطلاق أربع قوافل إغاثية وطبية، تُقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير، مستهدفة المراكز الأكثر تضررًا، وهي: الشهداء، السادات، اشمون، منوف، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، و الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وبمشاركة السيد محمد موسي رئيس مجلس إدارة فرع المنوفية ، وعدد من قيادات المحافظة وفرع الهلال الأحمر المصري بالمنوفية.

توفر القوافل خدمات الفحص الطبي للأهالي، في تخصصات: الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الرمد، الجلدية، إلى جانب توفير العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا إلي المستشفيات العامة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.كما يتم تقديم دعم إغاثى متمثل فى السلال الغذائية والمساعدات النقدية لبعض الأسر .

كذلك تستهدف القوافل رفع الوعي الصحي لدى الأهالي، من خلال تنظيم ندوات توعوية في مجال الإسعافات الأولية، وتنفيذ أنشطة برنامج «المنقذ الصغير» لتعليم مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لأطفال القرى المستهدفة.

وعلى هامش الزيارة، التقت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري بمحافظ المنوفية، وعقدا اجتماعًا بديوان عام المحافظة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المجتمع المحلي، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأسر الاولى بالرعاية بالمحافظة.

وفي لفتة إنسانية، شهدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري مع محافظ المنوفية وقيادات الفرع، مراسم عقد قران ثلاثة من أبناء دار تربية البنين التابعة لفرع الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، والذي أقيم بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجهود الهلال الأحمر المصري ودوره الدور الوطني والإنساني في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية خلال الأزمات والطوارئ، وفضلًا عن المبادرات المجتمعية التي يُطلقها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

يذكر أن، الهلال الأحمر المصري، أطلق في أكتوبر الماضي، قافلة مساعدات إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، بقرية دلهوم مركز أشمون، تضمنت القافلة مساعدات غذائية وإغاثية، كأبرز احتياجات الأهالي بناء على تقييم ميداني أجرته فرق الهلال الأحمر المصري، بمنطقة طرح البحر في القرية، للوقوف على احتياجات الأهالي المتضررين والتدخلات اللازمة.