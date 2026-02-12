قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تختار أشرف سيف لإحياء أولى ليالي رمضان في مسجد الحسين
رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أطباء وسلال غذاء.. كيف تحرك الهلال الأحمر لإنقاذ قرى المنوفية من تداعيات الفيضان؟

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، المرحلة الثانية من الاستجابة الإنسانية لإغاثة الأسر المتضررة من تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بعدد من قرى محافظة المنوفية، الذي وقع في أكتوبر الماضي، وذلك استنادًا إلى نتائج التقييم الميداني الذي أجرته فرق الجمعية فور استجابتها للأزمة.

ودشن الهلال الأحمر المصري هذه المرحلة بإطلاق أربع قوافل إغاثية وطبية، تُقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير، مستهدفة المراكز الأكثر تضررًا، وهي: الشهداء، السادات، اشمون، منوف، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، و الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وبمشاركة السيد محمد موسي رئيس مجلس إدارة فرع المنوفية ، وعدد من قيادات المحافظة وفرع الهلال الأحمر المصري بالمنوفية.

توفر القوافل خدمات الفحص الطبي للأهالي، في تخصصات: الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الرمد، الجلدية، إلى جانب توفير العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا إلي المستشفيات العامة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.كما يتم تقديم دعم إغاثى متمثل فى السلال الغذائية والمساعدات النقدية لبعض الأسر .

  كذلك تستهدف القوافل رفع الوعي الصحي لدى الأهالي، من خلال تنظيم ندوات توعوية في مجال الإسعافات الأولية، وتنفيذ أنشطة برنامج «المنقذ الصغير» لتعليم مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لأطفال القرى المستهدفة.

وعلى هامش الزيارة، التقت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري بمحافظ المنوفية، وعقدا اجتماعًا بديوان عام المحافظة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المجتمع المحلي، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأسر الاولى بالرعاية بالمحافظة.

وفي لفتة إنسانية، شهدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري مع محافظ المنوفية وقيادات الفرع، مراسم عقد قران ثلاثة من أبناء دار تربية البنين التابعة لفرع الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، والذي أقيم بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجهود الهلال الأحمر المصري ودوره الدور الوطني والإنساني في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية خلال الأزمات والطوارئ، وفضلًا عن المبادرات المجتمعية التي يُطلقها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

يذكر أن، الهلال الأحمر المصري، أطلق في أكتوبر الماضي، قافلة مساعدات إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، بقرية دلهوم مركز أشمون، تضمنت القافلة مساعدات غذائية وإغاثية، كأبرز احتياجات الأهالي بناء على تقييم ميداني أجرته فرق الهلال الأحمر المصري، بمنطقة طرح البحر في القرية، للوقوف على احتياجات الأهالي المتضررين والتدخلات اللازمة.

الهلال الأحمر المصري الاستجابة الإنسانية الأسر المتضررة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر النيل محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

ترشيحاتنا

البنك المركزي

برلمانية: خفض أسعار الفائدة خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد| خاص

المهندس إيهاب محمود

قيادي بحزب الجيل: خفض الفائدة رسالة ثقة للعالم بأن اقتصاد مصر يسير في مسار آمن

التعديل الوزاري

برلمانية: الحكومة الجديدة أمامها ملفات حيوية ينبغي التعامل معها بجدية

بالصور

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

للفطار والعشاء والشاي.. طريقة عمل كيكة الزبيب الهشة

كيكة الزبيب
كيكة الزبيب
كيكة الزبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد