توك شو

الخيانة الفكرية عبر السوشيال ميديا .. تهديد جديد للزواج

العلاقات الزوجية
العلاقات الزوجية
محمد البدوي

قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير في العلاقات الأسرية، إن مجرد التفكير في الخيانة الزوجية يعد خيانة في حد ذاته، وأن ظهور الشكوك أو التفكير في وجود علاقة أخرى قد يؤدي إلى نهاية العلاقة الزوجية، حتى وإن حاول الطرفان الحفاظ على استمرار الأسرة أو التغاضي من أجل الأولاد.

محاولة التسامح من قبل الزوجة

وأشار محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الخيانة لا تقبل المسامحة سواء من الرجل أو المرأة، موضحًا أن التعدد أو محاولة التسامح من قبل الزوجة لا تعني قبول الخيانة، بل استمرار العلاقة لأسباب اجتماعية أو عائلية، لكنها لا تعيد الاحترام المفقود.

وأوضح الخبير الأسري أن الخيانة الجسدية والعاطفية كلاهما خطير، وأن بعض الخيانات الفكرية مرتبطة بارتباطات عاطفية قديمة، لكنها أيضًا تعتبر خيانة لأنها تهدد الثقة الزوجية.

 الوسائل الرقمية الحديثة

وأشار محفوظ إلى أن الوسائل الرقمية الحديثة، مثل السوشيال ميديا، تجعل التفكير أو التواصل مع طرف آخر أمراً شائعاً، لكنه لا يغيّر حقيقة أن أي انحراف فكري أو عاطفي يُعد خيانة أخلاقية وتهديدًا حقيقيًا للزواج.

عواقب خطيرة على العلاقة الزوجية

واختتم الخبير الأسري تحليله بالتأكيد على أن الاحترام المتبادل والثقة هما الأساس، وأن أي خيانة  جسدية كانت أو عاطفية تحمل عواقب خطيرة على العلاقة الزوجية، ولا يمكن التسامح معها دون المساس بالكرامة والثقة.
 

العلاقة الزوجية أيمن محفوظ العلاقات الأسرية الخيانة الفكرية الخيانة الزوجية

