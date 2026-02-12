خبير أسري: الخيانة لا تغتفر.. والمرأة لا تحترم الرجل الذي يسامح

قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير في العلاقات الأسرية، إن الخيانة الزوجية لا تقبل المسامحة من أي طرف، مؤكدًا أن المرأة غالبًا لا تحترم الرجل الذي يسامحها بعد وقوع الخيانة، مهما كانت الظروف الاجتماعية أو العائلية.

وأوضح محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مجرد التفكير في الخيانة أو الشك في وجود علاقة ثانية يُعد خيانة في حد ذاته، وأن استمرار الزواج بعد الخيانة لا يعني إعادة الثقة أو الاحترام، بل مجرد استمرارية لأسباب عملية مثل الأولاد أو الحفاظ على البيت.

الخيانة الفكرية والعاطفية

وأشار الخبير الأسري إلى أن الخيانة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الخيانة الفكرية والعاطفية أيضًا، مثل الانجذاب لشخص آخر أو التفكير في حب قديم، وأن وسائل التواصل الحديثة، مثل السوشيال ميديا، جعلت الخيانات الفكرية أكثر شيوعًا وخطورة على استقرار العلاقة الزوجية.

