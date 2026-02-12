قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
مصطفى بكري: المشاكل الاقتصادية زائلة ولن يتبقى لنا إلا هذا الوطن
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه
خبير أسري: الخيانة لا تغتفر.. والمرأة لا تحترم الرجل الذي يسامح

الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية
محمد البدوي

قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير في العلاقات الأسرية، إن الخيانة الزوجية لا تقبل المسامحة من أي طرف، مؤكدًا أن المرأة غالبًا لا تحترم الرجل الذي يسامحها بعد وقوع الخيانة، مهما كانت الظروف الاجتماعية أو العائلية.

وأوضح محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مجرد التفكير في الخيانة أو الشك في وجود علاقة ثانية يُعد خيانة في حد ذاته، وأن استمرار الزواج بعد الخيانة لا يعني إعادة الثقة أو الاحترام، بل مجرد استمرارية لأسباب عملية مثل الأولاد أو الحفاظ على البيت.

 الخيانة الفكرية والعاطفية

وأشار الخبير الأسري إلى أن الخيانة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الخيانة الفكرية والعاطفية أيضًا، مثل الانجذاب لشخص آخر أو التفكير في حب قديم، وأن وسائل التواصل الحديثة، مثل السوشيال ميديا، جعلت الخيانات الفكرية أكثر شيوعًا وخطورة على استقرار العلاقة الزوجية.
 

الخيانة الخيانة الفكرية والعاطفية الخيانة الزوجية العلاقات الأسرية

