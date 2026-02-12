توقيع اتفاقية تعاون بين عُمان وماليزيا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج

وقّعت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الماليزية ، لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتوسيع قاعدة الموارد الهيدروكربونية في عُمان.

وبموجب الاتفاقية، تتولى الشركة الماليزية مهام التشغيل بنسبة مشاركة تبلغ 70 بالمائة، فيما تمتلك شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج نسبة 30 بالمائة من حقوق الامتياز.

وتشمل الاتفاقية فترة استكشاف أولية تمتد لـ 4 سنوات قابلة للتمديد، مع إمكانية إعلان الجدوى التجارية ومنح الامتياز لفترة إنتاج قد تصل إلى 30 عامًا.

تعكس هذه الاتفاقية جاذبية التوجه الجديد لمحفزات الاستثمار التي تنتهجها سلطنة عُمان، وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية إلى البيئة الاستثمارية للمناطق البحرية.

وتمثل الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية والخبرات الدولية عنصرًا مهمًا في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكوادر العُمانية في هذا القطاع الحيوي.