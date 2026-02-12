قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
مصطفى بكري: المشاكل الاقتصادية زائلة ولن يتبقى لنا إلا هذا الوطن
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه
من غرف العمليات إلى العمى الدائم.. كواليس إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي للمحاكمة
بسمة وهبة تكشف مفاجأة مثيرة عن برنامج العرافة 2026
أخبار العالم

توقيع اتفاقية تعاون بين عُمان وماليزيا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج

الديب أبوعلي

وقّعت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الماليزية ، لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتوسيع قاعدة الموارد الهيدروكربونية في عُمان.

وبموجب الاتفاقية، تتولى الشركة الماليزية مهام التشغيل بنسبة مشاركة تبلغ 70 بالمائة، فيما تمتلك شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج نسبة 30 بالمائة من حقوق الامتياز.

وتشمل الاتفاقية فترة استكشاف أولية تمتد لـ 4 سنوات قابلة للتمديد، مع إمكانية إعلان الجدوى التجارية ومنح الامتياز لفترة إنتاج قد تصل إلى 30 عامًا.

تعكس هذه الاتفاقية جاذبية التوجه الجديد لمحفزات الاستثمار التي تنتهجها سلطنة عُمان، وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية إلى البيئة الاستثمارية للمناطق البحرية.

وتمثل الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية والخبرات الدولية عنصرًا مهمًا في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكوادر العُمانية في هذا القطاع الحيوي.

