الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي

استعاد فريق الحزم نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الخميس على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

افتتح الألماني غوخان غول التسجيل للأخدود في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين حارس الحزم إبراهيم زايد، قبل أن يعود أصحاب الأرض سريعًا بهدف التعادل عن طريق عبدالعزيز الضويحي في الدقيقة 24 بعد متابعة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وشهد الشوط الأول محاولات متبادلة من الفريقين، حيث تصدى الحارس البرازيلي صامويل ليما لعدة تسديدات خطيرة، أبرزها رأسية السوري عمر السومة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، واصل الحزم ضغطه ونجح في خطف هدف الفوز عن طريق السومة في الدقيقة 83 بعد متابعة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض 2-1.

شهدت المباراة أيضًا إنذارًا متأخرًا، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأخدود إبراهيم عشي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذا الانتصار، رفع الحزم رصيده إلى 24 نقطة، بينما بقي الأخدود على 10 نقاط في جدول ترتيب دوري روشن، ليؤكد الفريق المضيف قوته وقدرته على استغلال الفرص الحاسمة خلال المباراة.