صحتي أهم.. بسمة وهبة: مش هقدر أعمل “العرافة” 2026

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن حزنها الشديد لعدم قدرتها على تقديم برنامجها "العرافة" خلال شهر رمضان الحالي، على الرغم من محاولاتها البدء بالعمل على الحلقات.

التوقف بسبب إجهاد شديد

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها اضطرت لإيقاف التصوير بسبب إجهاد شديد في عينيها، وضرورة مراجعة طبيب العيون الدكتور حازم ياسين الذي أجرى لها عمليات سابقة، بالإضافة إلى متابعة حالتها الصحية عبر إرسال صور العين له.

وأكدت بسمة وهبة أن ظهورها مؤخرًا بالنظارات جاء نتيجة نصائح طبية بعدم تعرض عينيها للإضاءة والمكياج، وهو ما اضطرها لتقديم البرنامج بشكل محدود.

تأجيل البرنامج في هذا الوقت

وأوضحت أنها تتمنى أن تكون قادرة على تقديم الحلقات، لكنها تفضل الحفاظ على صحتها، معتبرةً أن تأجيل البرنامج في هذا الوقت قد يكون قدرًا من الله ليمنحها فرصة للتقرب من أسرتها وأطفالها.

وطمأنت بسمة وهبة جمهورها بأنها ستعود بموسم كامل من برنامج "العرافة" في رمضان القادم لتعويض ما فاتهم هذا العام.

وأشارت إلى أنها ستعرض أول حلقة بعد الأسبوع الأول من عيد الفطر، مؤكدة أن القناة الرمضانية على قناة المحور ستقدم محتوى مميزًا، وأنها متحمسة للقاء الجمهور من جديد بعد فترة توقفها الصحية.