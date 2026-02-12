بسمة وهبة: عيد الحب مناسبة لتجديد المودة والتسامح بين الناس

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ اللون الأحمر أصبح مرتبطًا بالحب والمشاعر العاطفية منذ القدم، مشيرة إلى أن هذا اللون يُستخدم في الهدايا والزينة والملابس الخاصة بعيد الحب.

الهدايا والزينة

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "كل الهدايا والزينة كلها لونها أحمر، واللبس لونه أحمر زي ما أنا عاملة النهاردة عشان أحتفل مع مشاهدي '90 دقيقة' بعيد الحب".

وتابعت، أن اختيار اللون الأحمر له دلالاته العاطفية، فكل لون من ألوان الورد يرمز لمشاعر محددة، فاللون الأصفر للغيرة، والأبيض للصفاء والنقاء، بينما الأحمر يمثل الحب والعواطف.

الحب مرتبط بالمشاعر

وأكدت أن الحب مرتبط بالمشاعر الصادرة من القلب، والدم الأحمر في القلب ساهم في ربط هذا اللون بمفهوم الحب عبر الحضارات، مثل الحضارة الرومانية التي كانت ترى في الأحمر رمزًا للجمال والعاطفة.

وتابعت بسمة: "الحب دايماً يعني مرتبط بالمشاعر، صح؟ الحب بيرتبط بالمشاعر، مفيش حب من غير مشاعر"، مشيرة إلى أن عيد الحب يشجع على المودة والتسامح بين الناس، ويكون مناسبة لتجديد العواطف وتصالح المتخاصمين، سواء بين الأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة.

وختمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن الحب ليس مقصورًا على الرومانسية، بل يشمل حب العائلة والأصدقاء والوطن والحب الإنساني، مشيرة إلى أن تعزيز مشاعر حب الوطن يؤدي إلى احترام القوانين والمؤسسات وتحقيق النجاح المجتمعي، بينما الحب الإنساني يتجلى في مساعدة الآخرين وتعاطف الإنسان مع المحيطين به.