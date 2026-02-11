قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
أنت صبور وعايزة أبوسك .. بسمة وهبة تقبّل صاحب أول عملية زراعة جلد طبيعي على الهواء

قامت الإعلامية بسمة وهبة، بتقبيل إبراهيم السعيد صاحب أول عملية زراعة جلد طبيعي، على الهواء، قائلة:" أنا عايزة اديك بوسة وحمدلله على سلامتك وألف سلامة وانت نورت بيتك واهلك وأشكرك لأنك كنت صبور وكنت قوي بعد إصابتك بحروق".


وكشف إبراهيم السعيد صاحب أول عملية زراعة جلد طبيعي، تفاصيل الحادثة التي تعرض لها في محلّه، مؤكدًا أنه أثناء تواجده بالمكان، انفجرت زجاجة سبرتو نتيجة تماسها بالولاعة، ما أدى إلى اندلاع النيران على جسده وإشعال الحريق في المحل بالكامل.


وأضاف في لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الحريق أصابه بجروح بالغة، ورافقته إصابات أخرى نتيجة محاولة الهروب وانتشاله من قبل أحد المارة، إلا أن التراب الذي وضع على جسده أدى إلى إصابته بتسمم الدم.

وأشار إبراهيم إلى أنه نُقل في البداية إلى مستشفى غير مجهز للتعامل مع الحروق الشديدة، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى أهل مصر، حيث تم التعامل مع حالته الطبية بحرفية عالية، واستغرق علاجه نحو ٨٠ يومًا داخل الرعاية المركزة، منها خمسة أيام على التنفس الصناعي. وأكد أنه خلال هذه الفترة، كان يعاني من آلام شديدة وصعوبة في الحركة، لكن فريق الأطباء تعامل مع كل خطوة بحذر شديد لضمان نجاح العلاج.

وتحدث إبراهيم عن شعوره قبل العملية، قائلاً إنه لم يكن يتوقع أن يصل إلى مرحلة التعافي بهذه السرعة، وأن نجاح عملية زراعة الجلد أعطاه أملًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأطباء المعالجين أعطوه اهتمامًا خاصًا وحذرًا شديدًا أثناء كل خطوة، بما يعكس حجم دقة العملية وتعقيدها الطبي.

وأشاد إبراهيم بالجهود الجماعية للطبيب وفريق المستشفى، مؤكدًا أن العملية تمثل أول نجاح من نوعه في الشرق الأوسط، معربًا عن امتنانه لكل من ساهم في إنقاذ حياته، سواء من الطاقم الطبي أو المرافقين له، معتبرًا أن الثقة في الله ثم في خبرة الأطباء كانت السبب الرئيسي في نجاح العملية واستعادة صحته.


 

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

الوذمة

عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

الهالات السوداء

أسباب غير متوقعة لظهور الهالات السوداء

بديل البيتزا

طريقة عمل بديل البيتزا بالجبنة والزيتون.. سهلة وسريعة

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

