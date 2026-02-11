أنت صبور وعايزة أبوسك .. بسمة وهبة تقبّل صاحب أول عملية زراعة جلد طبيعي على الهواء

قامت الإعلامية بسمة وهبة، بتقبيل إبراهيم السعيد صاحب أول عملية زراعة جلد طبيعي، على الهواء، قائلة:" أنا عايزة اديك بوسة وحمدلله على سلامتك وألف سلامة وانت نورت بيتك واهلك وأشكرك لأنك كنت صبور وكنت قوي بعد إصابتك بحروق".



وكشف إبراهيم السعيد صاحب أول عملية زراعة جلد طبيعي، تفاصيل الحادثة التي تعرض لها في محلّه، مؤكدًا أنه أثناء تواجده بالمكان، انفجرت زجاجة سبرتو نتيجة تماسها بالولاعة، ما أدى إلى اندلاع النيران على جسده وإشعال الحريق في المحل بالكامل.



وأضاف في لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الحريق أصابه بجروح بالغة، ورافقته إصابات أخرى نتيجة محاولة الهروب وانتشاله من قبل أحد المارة، إلا أن التراب الذي وضع على جسده أدى إلى إصابته بتسمم الدم.

وأشار إبراهيم إلى أنه نُقل في البداية إلى مستشفى غير مجهز للتعامل مع الحروق الشديدة، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى أهل مصر، حيث تم التعامل مع حالته الطبية بحرفية عالية، واستغرق علاجه نحو ٨٠ يومًا داخل الرعاية المركزة، منها خمسة أيام على التنفس الصناعي. وأكد أنه خلال هذه الفترة، كان يعاني من آلام شديدة وصعوبة في الحركة، لكن فريق الأطباء تعامل مع كل خطوة بحذر شديد لضمان نجاح العلاج.

وتحدث إبراهيم عن شعوره قبل العملية، قائلاً إنه لم يكن يتوقع أن يصل إلى مرحلة التعافي بهذه السرعة، وأن نجاح عملية زراعة الجلد أعطاه أملًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأطباء المعالجين أعطوه اهتمامًا خاصًا وحذرًا شديدًا أثناء كل خطوة، بما يعكس حجم دقة العملية وتعقيدها الطبي.

وأشاد إبراهيم بالجهود الجماعية للطبيب وفريق المستشفى، مؤكدًا أن العملية تمثل أول نجاح من نوعه في الشرق الأوسط، معربًا عن امتنانه لكل من ساهم في إنقاذ حياته، سواء من الطاقم الطبي أو المرافقين له، معتبرًا أن الثقة في الله ثم في خبرة الأطباء كانت السبب الرئيسي في نجاح العملية واستعادة صحته.



