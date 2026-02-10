بسمة وهبة: ما نشهده من عقوق للمسنين ظاهرة صادمة تستحق التوقف أمامها

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ العنوان الذي ما زال مستمرًا ويستوجب النقاش هو قسوة وجحود الأبناء تجاه الآباء والأمهات، وبخاصة كبار السن، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت صادمة ومؤلمة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حالات فردية معزولة عن سياق مجتمعي أوسع.

تزايد عقوق الوالدين

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها حاولت البحث عن تفسير لهذه الظاهرة، وسعت إلى معرفة الأسباب التي قد تقف وراء تزايد عقوق الوالدين وقسوة القلوب، على أمل أن تجد تفسيرًا يمكن أن يساعد في فهم ما يحدث أو تقديم نصيحة قد تسهم في مواجهة هذه الأزمة الأخلاقية والإنسانية.

التفسيرات المطروحة

وتابعت أنها فوجئت بإجابات وصفتها بالصادمة، حيث شعرت أن التفسيرات المطروحة تميل إلى تبرير سلوك الأبناء أو تخفيف حدة إدانتهم، مؤكدة أن القسوة تبقى قسوة، والجحود جحود، وعقوق الوالدين لا يمكن تبريره تحت أي مسمى أو ذريعة، مشددة على أن الخطأ يظل خطأ مهما اختلفت الظروف أو الأزمنة.