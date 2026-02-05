قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسمة وهبة : وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس مأساة

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن حادث مأساوي راح ضحيته طفل يبلغ من العمر سنتين أثناء عملية حشو ضرس.

عملية حشو ضرس

 وأوضحت وهبة أن العملية كانت عادية من الناحية الطبية، إلا أن الطفل توفي خلال إجرائها، مما تسبب في صدمة كبيرة لأهله.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها شاهدت مقطع الفيديو المؤثر للطفل، الذي كان يحاول النوم لكنه لم يحصل على القدر الكافي من النوم قبل التخدير، قائلة إن المشهد قطع قلبها وجعلها تتأثر بشدة.

وأكدت بسمة وهبة أن والدي الطفل يمران بحالة صدمة وحزن عميقين، وأنها تواصلت معهم خلال البرنامج لتقديم المواساة، قائلة إن الصدمة والمصيبة التي يعانونها كبيرة للغاية.

ووجهت الإعلامية كلماتها لهم، داعية الله أن يمنحهم الصبر ويخفف عنهم الألم، مشددة على أنها لا تستطيع قول أكثر من ذلك، وأنها تشاركهم الحزن وتعزيهم بطريقة إنسانية وصادقة.

التعبير عن التعاطف والمواساة

وأشارت بسمة وهبة إلى أن سبب وفاة الطفل لا يزال مجهولًا حتى الآن، مؤكدة أنها لن تترك الموضوع دون أن تتحدث عنه بصراحة، وأن دورها كإعلامية هو التعبير عن التعاطف والمواساة مع الأسرة، والدعاء لهم بالصبر وتجاوز الألم النفسي الكبير، دون الحكم على أي طرف أو تحميله المسؤولية، مؤكدة أن ما حدث مؤلم جدًا وأنها تشارك المشاهدين هذه القصة بحزن شديد.
 

بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة حشو ضرس عملية حشو ضرس

