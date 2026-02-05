قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إنجاز طبي جديد في مصر.. نجاح أول عملية زراعة جلد طبيعي

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها فخورة بالدكتورة هبة السويدي لإنجازها الطبي البارز، وهو إجراء أول عملية زراعة جلد طبيعية ناجحة في مصر.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ العملية تمت لشاب يُدعى إبراهيم، والذي دخل المستشفى مصابًا بحروق بنسبة 75٪؜ بعد حادث مأساوي أثناء عمله في محل حلاقة.

أوضحت بسمة وهبة أن الشاب إبراهيم كان يقوم يوميًا بتطهير أدوات الحلاقة باستخدام مادة السبرتو، وفي يوم الحادث حاول إشعال السبرتو بالولاعة، فاشتعله النيران، مما أدى إلى إصابته بحروق شديدة. 

 فقد الأمل في الشفاء

وواصلت الإعلامية بالقول إن إبراهيم كان شابًا مكافحًا يسعى لكسب رزقه بالحلال، وأن الحادث جعله بين الحياة والموت، وكان والده قد فقد الأمل في شفائه.

وأكدت بسمة وهبة أن الفريق الطبي استطاع إنقاذ حياة إبراهيم من خلال عملية زراعة الجلد، وهي العملية التي وصفتها بـ الأخطر على الإطلاق.

وأوضحت أن إبراهيم خضع لـ 45 عملية جراحية خلال 80 يومًا، بمعدل عملية يوميًا تقريبًا، وظل صامتًا ومتحملًا طوال فترة العلاج، معزولًا في غرفة متخصصة.

وأشارت بسمة وهبة إلى أن نجاح العملية يعكس قدرة الكوادر الطبية المصرية على تحقيق إنجازات استثنائية، وقالت: "لدينا كوادر بشرية لا تعرف المستحيل، وبدعم من إرادة الله تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز الطبي لأول مرة في مصر".

نموذجًا للصبر والإصرار 

وأكدت أن قصة إبراهيم تمثل نموذجًا للصبر والإصرار والإيمان بقدرة الفريق الطبي على مواجهة أصعب التحديات.
 

